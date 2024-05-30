Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler   yer  aldı:

"Meteorolojik Uyarı

İç Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!"

Muhabir: Melisa Sapaz