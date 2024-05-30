Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Meteorolojik Uyarı
İç Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!"
?Meteorolojik Uyarı
İç Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @AnkaraValiligi @kayserivaliligi @NigdeValiligi @sivasvaliligi @CankiriValiligi @CorumValiligi @YozgatValiligi pic.twitter.com/3HA5dIvp72
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 30, 2024
Muhabir: Melisa Sapaz