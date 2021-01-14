Meteoroloji’den Bursa’ya ‘kar’ uyarısı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Bursa’da gece saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara’nın güneyinde beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Bursa, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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