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1 Haziran 2019
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Meteoroloji’den ”bayram havası” açıklaması

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramda hava durumunun nasıl olacağıyla ilgili açıklama yaptı.

Meteorolojinin açıklaması şu şekilde:

“Yurdumuz üzerinde etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince özellikle yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de mevsim normalleri civarında diğer bölgelerimizde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresince ülkemizde havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresince nüfus yoğunluğunun artması beklenen Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yağış beklenmiyor. Bu bölgelerimizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor”

Bazı merkezlerde Arefe günü ve Bayram süresince beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklarının ise şöyle olacağı tahmin ediliyor:


-Ankara’da havanın genellikle az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve kısa süreli mevzi gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 28-31 derece civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

-İstanbul’da yağış beklenmiyor, genellikle az bulutlu öğleden sonraları parçalı bulutlu geçeceği ve en yüksek hava sıcaklıklarının 26-28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

-İzmir’de yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 30-32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

-Antalya’da da yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 27-29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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