Metaverse evreninde bilimsel kongre yaptılar

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Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, metaverse evreninde yerli ve yabancı 32 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı ‘Uluslararası Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi’ düzenledi. Fakültenin ATA-META Palandöken salonunda 3 boyutlu sanal ortamda 2 gün süren bilimsel kongrede sunulan 45 bildiriyi yaklaşık 800 kişi takip etti.

Dünyayı etkileyen pandemi ve izolasyon sürecinde, organizasyonlar sanal ortama taşındı. Konferans, kongre, sempozyum gibi yüz yüze yapılan toplantılar artık ‘Metaverse Evreni’nde düzenleniyor. Katılımcılar kendilerine özgü oluşturdukları karakterlerle sanal dünyada toplantılara katılıp, sunumlar yapabiliyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, metaverse evreninde bilimsel bir kongreye ev sahipliği yaptı. Pandemi sebebiyle ilki de sanal ortamda gerçekleştirilen ‘Uluslararası Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi’nin 2’ncisi de metaverste yapıldı. Fakültenin ATA-META Palandöken salonunda 3 boyutlu sanal ortamdaki kongrede 45 bilim insanı bildiri sunarken, 2 gün süren toplantıları yaklaşık 800 kişi takip etti. Sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanlarında açık ve uzaktan öğretim uygulamalarının ele alındığı sanal kongrede akademisyenler, görüşlerini dile getirdi.

‘PANDEMİ BİZE UZAKTAN BAĞLANTIYI ÇOK İYİ ÖĞRETTİ’

Atatürk Üniversitesi’nin yeni nesil dönüşüm ve tasarım projesindeki ortak çalışmaların açık öğretimde dijitalleşmeyi hazırladığını belirten Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağistan, “ATA-META uygulamamızla metaverse evrenindeki yerimizi aldık. Öğrencilerimize sanki fakültedelermiş hissini vermek için metaverse evreninde bu çalışmayı yaptık. Devamında da 2’nci uluslararası kongremizi gerçekleştirdik. Bunu neden metaverse evreninde yaptık? Pandemi bize uzaktan bağlantıyı çok iyi öğretti. İnsanları bir araya getirmenin en kolay, en düzgün yolu buydu. 32 farklı üniversiteden katılımcı, 45 farklı bildiri sundu. Yaklaşık 800 kişi sisteme girdiler, bu konuda kongrede izleyici olarak, dinleyici olarak katıldı. Çok verimli oldu, çok güzel tepkiler aldık. Hatta ‘birlikte yapalım’ diye ortak çalışma teklifleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Uluslararası düzeyde katılımcılar vardı, onlardan güzel tepkiler aldık” dedi.

DERSLER DE METAVERSE EVRENİNDE

Metaverse evrenini derslerde de kullandıklarını ifade eden Kocadağistan, “Biliyorsunuz metaverse evreni çağın gereği bir terim, çok duyulan bir terim. Birçok yerde buna geçildi. Biz de eğitimde buna geçmiş olmaktan mutluyuz. Çok yakın zamanda öğrencilerimiz için metaverse evreninde canlı dersler oluşturduk, yakın zamanda başlayacağız. Yeni bir platform oluşturuyoruz. Öğrenci istediği zaman gelip hocasını canlı olarak dinleyebilecek. Açık öğretimi biraz daha üst seviyelere taşımak niyetindeyiz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. 3 bin dijital ünite videomuz öğrencilerimizin hizmetinde. İnanılmaz bir talep var. 4 milyon dakikanın üzerinde seyredilme süresi var. Yaklaşık 500-600 bin tıklama var. Bunu daha da ileri götüreceğiz, artırılmış sanal gerçeklikle yine dijital videolar hazırlıyoruz. Bahar yarıyılında yaklaşık 6 bin dijital videoyu öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Türkiye’de henüz olmayan bu tip uygulamalara geçtik. Öncü olmaktan çok mutluyuz. Katılımcılardan, öğrencilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sanal ortamda olmaya devam edeceğiz. Neredeyse tüm proseslerimizi dijitalleştirdik. Yüzde 95 prosesimiz artık dijital. Öğrencilerimizden çok iyi verimler alıyoruz. Uygulamalarımızla ilk olmaya çalışıyoruz, daha da artıracağımızı düşünüyoruz. Çok iyi bir ekibimiz ve çok iyi bizi destekleyen bir üst yönetimimiz var. Biz de onlardan aldığımız şevkle devam ediyoruz” diye konuştu. (DHA)

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