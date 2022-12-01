“Mesleki ve Teknik Eğitim” tüm yönleriyle masaya yatırıldı

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Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim’in tüm yönleriyle masaya yatırıldığı panelde; mesleki eğitime yatırım yapan farklı ülkelerin örnek başarı öyküleri de konuşuldu.



Cafer Külahlıoğlu



Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) ile Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü işbirliğinde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu “Mesleki ve Teknik Eğitim Paneli”nde, Mesleki ve Teknik Eğitim-Görüşler kitabına katkı sağlayan yazarlar tarafından kendi konularına ilişkin konuşmalar yapıldı.

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GÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu’nda TEKEV ve GÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim-Görüşler kitabına katkı sağlayan yazarların kendi konularına ilişkin birer konuşma yaptığı ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzeri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED Genel Başkanı Yusuf Aslantürk, Ankara Camcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Keser’in de hazır bulunduğu Mesleki ve Teknik Eğitim Paneli’ne akademisyenler, teknik öğretmenler, MEAL Müdürleri ve GÜ Teknoloji Fakültesi öğrencileri katıldı.



Gülnar Yayınları ve Teknik Eğitim Vakfı Kitapları arasında yer alan Mesleki ve Teknik Eğitim-Görüşler kitabından yola çıkarak düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, panelistlere, katılımcılara, panelin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV), yıllarını mesleki ve teknik eğitime vermiş, öğretmen, yönetici, akademisyen ve uzmanlardan oluşmuş güçlü bir üye yapısına sahip olmakla birlikte; mesleki ve teknik eğitimin tarihi gelişimi ile hafızasına da sahip bir kimliği ifade etmektedir

Teknik Eğitim Vakfımız, 1987 yılındaki kurucu değerlerine sadık kalarak, ülkemiz mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasının yanı sıra, demokrasinin derinleştirilmesi, sosyal yapımızın güçlendirilmesi, millî şuur ve milli heyecanın diri tutulması, toplumda kutuplaşmanın azaltılması, teknolojik düzeyin yükseltilmesi, istikrarlı ve üretime dayalı bir büyüme ivmesinin ülkemiz çapında kazanılması için kendi gücünde destek vermeye devam etmektedir. Vakfımız eleştirmekten çok yol gösterici olmaya, sorunları yalnız bir ayna gibi yansıtmaktan çok hazırladığı güncel raporlarda çözüm önerilerine yer vermeye, periyodik basın bildirileri ile kamuoyu aydınlatma görevini sürdürmek için sizlerin de desteğiyle çaba göstermektedir.

TEKEV, ülkemiz mesleki ve teknik eğitiminin gerekliliği, gelişmesi ve niteliği konusunda toplumsal bilinç oluşturulması, gerekli beceri ve iş ahlakına sahip, teknolojik altyapısı güçlü bireylerin yetiştirilmesi, ülkemizin mesleki teknik eğitim alanında model ülke olması konularında politikalar geliştirmekte ve çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda; mesleki ve teknik eğitime ilişkin olarak; yıllardır endüstriyel teknik eğitimin içerisinde görev yapmış teknik öğretmenlerin, akademisyenlerin hazırlamış oldukları mesleki ve teknik eğitime yönelik görüş ve değerlendirmelerini, noktasına virgülüne dokunmadan özgün halleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim-Görüşler başlığıyla kitap halinde tüm kesimlerin ilgilerine sunmayı kendimize bir görev addettik. Bu gün de burada Mesleki ve Teknik Eğitim-Görüşler kitabından yola çıkarak geniş katılımla Mesleki ve Teknik Eğitim Panelimizi gerçekleştiriyoruz. Panelimizin mesleki teknik eğitim alanında yapılacak başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Panelin düzenlenmesine katkı sağlayan GÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gültekin Uzun da konuşmasında, panele ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Mesleki ve Teknik Eğitim-Görüşler kitabımızdaki görüşleri bir panel doğrultusunda paylaşmak istedik. Kitabımızda hem ortaöğretim, hem de önlisans ve lisans düzeyinde mesleki teknik eğitimde görüşler var. Bunları paylaşmak gerekiyordu. Yetişecek olan öğrencilerimizin, mühendislerin, teknik öğretmenlerin hepsinin görüşünü alarak bir çalışma yapmak istiyoruz. İnşallah panelimiz faydalı bir şekilde geçer. Öğretmenler Gününü de kutluyorum.” dedi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, son süreçte bakanlık olarak mesleki teknik eğitim konusunda işletmeler açısından, öğrenciler açısından, alt yapının güçlendirilmesi ve nitelikli işgücünün sağlanması anlamında önemli kanuni düzenlemeler gerçekleştirdiklerini belirterek, 2021’de 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapıldığını, düzenleme öncesi çırak öğrenci sayısının 160 bin seviyesindeyken bugün Kasım 2022 tarihi itibariyle gelinen noktada nitelikli mesleki eğitim yoluyla sayının bir milyonun üzerine çıkmış olduğunu kaydetti.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da mesleki teknik eğitimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: “ANKESOB olarak, esnaf ve sanatkârlarımızın eğitimine yüzde yüz inanmış, eğitimcilerin yanında yer almış bir kurumuz. Her platformda mesleki eğitimin önemini anlatıyoruz. Türkiye’nin kalkınması için esnaf ve sanatkâr işletmelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Üretici toplum olabilmenin yolunun Mesleki ve Teknik Eğitimden geçtiğine inandığımız için bu tür toplantıları önemsiyoruz. Yapılan toplantıların büyük kazancı; açık yüreklilikle herkesin kendi odağından bakarak sorunları dile getirmesidir”

Panelde; “Mesleki ve Teknik Eğitim Görüşler” kitabına yazılarıyla katkı sağlayan yazarlar; Erdoğan Özen; ‘Mesleki Eğitim ve Esnaf-Sanatkârlar’, Ferit Baltacı; ‘Ülkemizde Üretim Eğitimi Nasıl Olmalı’, Prof. Dr. Duran Altıparmak; ‘Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları İçin Öğretmen Yetiştirme’, Dr. Halis Yeşil; ‘Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Problemler ve Çözüm Önerileri’, Naci Şahin; ‘Mesleki ve Teknik Öğretimde Neler Oldu, Neler’, Remzi Özkaya; ‘Dünden Bugüne Sorunlu Mesleki Teknik Eğitim (Bana Göre)’, Zeynel Abidin Karagöz; ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde Sistem – Model Arayışları’ başlıklı konular üzerine birer konuşma yaptı.

Kitap yazarlarının konuşmaların devamında panel, katılımcılar tarafından yapılan görüş bildirme, değerlendirmeler ve mesleki eğitime yatırım yapan farklı ülkelerden örnek başarı öykülerinin anlatılmasının ardından, soru cevaplarlar ile son buldu.