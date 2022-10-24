MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURSLARI’NDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları’nda (BELTEK) yeni eğitim-öğretim dönemi başladı.

Gazi Üniversitesi akademisyenleri tarafından 18 branşta ve 202 farklı alanda verilen eğitimlerin sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan başarı belgesi ile katılım belgesi veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları’nda (BELTEK) yeni eğitim-öğretim dönemi başladı.

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Gazi Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen kurslara her yaş ve meslekten Başkentli katılırken, ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere gösterilen ilgi her geçen yıl artıyor.

AKADEMİK DÜZEYDE VERİLEN EĞİTİMLER MESLEK SAHİBİ YAPIYOR

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonun da sürdürülen ve Türkiye’nin en uzun süren sosyal sorumluluk projelerinden biri olan BELTEK’te akademik düzeyde verilen eğitimler sayesinde vatandaşlar meslek sahibi olma imkânı buluyor.

18 branşta ve toplam 202 farklı alanda Gazi Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. BELTEK programında kurslar; Gazi Üniversitesi Teknoloji, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile OSTİM Teknik Bilimler Yüksekokulunda hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

BELTEK’lerde; akademisyenler tarafından verilen kurslara katılanların, mesleki yeterlilik ve teknik donanım kazanarak meslek sahibi olmalarının sağlandığını belirten BELTEK Koordinatörü Prof. Dr. Musa Atar, şöyle konuştu.

“BELTEK, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesinin iş birliğiyle yapılan mesleki teknik eğitim alanında kurslar düzenleyen ve bu konuda ihtiyaç duyulan toplumsal bir katkı projesi olma özelliğine sahip. Özellikle ülkemizde meslek sahibi olma fırsatını kaçırmışlar veya sonradan meslek sahibi olmak isteyen, üniversite ortamında bu eğitimi almak isteyen tüm kursiyerlere ücretsiz olarak veriliyor. Bu konuda özellikle emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektörümüz ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Kurslarımızı güncel ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde, gelişen teknolojiye göre planlıyoruz, en kısa sürede de hayata geçiriyoruz.”

BELTEK SERTİFİKALARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN HÂLE GETİRİLDİ

Kursların sonunda kursiyerlere değerlendirme sınavları yapılıyor ve sınavda başarılı olanlara başarı belgesi, devam şartını yerine getiren kursiyerlere ise katılım belgesi veriliyor.

Kursların sonunda verilen belgelerin artık uluslararası geçerliliğinin de olduğunun altını çizen Atar, “Eğitime katılanlara 2 tip belge veriyoruz. Biri katılım belgesi diğeri ise başarı belgesi. Belgeler Türkçe ve İngilizce olarak düzenlendiği için şu anda dünyanın her tarafında geçerli duruma geldi. Üzerinde doğrulama kodu da bulunan belgeler artık e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilecek. Bu yenilik için de yazlım çalışmaları devam ediyor” dedi.

7’DEN 70’E BAŞKENTLİ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE ÜCRETSİZ EĞİTİMDE

Kayıt tarihinden itibaren 2 gün içerisinde kontenjanını dolduran ve yoğun ilgi gören kurslar da şu anda bin 400 kadın ve erkek öğrenci eğitim alıyor. Bilişim, elektrik-elektronik, matbaa, inşaat, metal ve makine teknolojileri başta olmak üzere farklı branşlarda verilen eğitimlere gelen yeni talepler de değerlendiriliyor.

Donanımlı modern sınıf ve laboratuvarlarda eğitim gören kursiyerler farklı yerlerde bu kursların yüksek ücretlerle verildiğini belirterek, ABB’nin ücretsiz olarak düzenlemesi nedeniyle kendileri için cazip olduğunu kaydetti. BELTEK kursiyerleri memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Akkaya: “Makine Mühendisiyim. 2018 yılında mezun oldum. Kursa gelme amacım SolidWorks, bilgisayar destekli 3 boyutlu katı modelleme ve tasarım yazılımını öğrenmek. Kendimi geliştirmek için fark yaratacağını düşündüm. Gayet güzel bir proje, tatmin edici bir şekilde beklentimizi karşılıyor. Üniversite okurken anlamadığım konuları burada anladım. Buradan çıktıktan sonra da iyi bir işe başlayacağıma inanıyorum.”

-Tolga Öztürk: “Emekliyim ve 4-5 yıldır kurslara katılıyorum. 7’den 70’e herkesin alabileceği eğitimler var. Kayıtları da hemen dolduğu için oldukça popüler bu kurslar. Öğrenmenin yaşı olmadığını fark ettim ve 8-9 kursa katıldım. İlgimi çeken ve yapabileceğim her kursu alıyorum. İlerlemiş yaşıma rağmen bu kursa devam ediyorum. Gençlere tavsiye ediyorum; üniversite mezunu olsalar da gelip burada bilmedikleri konuda veya bilip de yeterli görmedikleri konularda kurs alabilirler.”

-Şeyma Bağdat: “Bilkent Üniversitesi mezunuyum ve burada bir siyaset bilimci olarak Python dersi alıyorum. Oldukça memnunum. Hocamız sorduğumuz tüm sorulara çok net cevaplar veriyor ve bence programın içi oldukça dolu. Daha başındayız haftada 3 gün olması, ders saatlerinin fazla olması da oldukça verimli olmasını sağlıyor. Özellikle ücretsiz olması ve böyle bir imkânın sunulması çok iyi bir şey. Herhangi bir başka yere gittiğinizde yüksek ücretlere aynı dersleri almak zorunda kalıyoruz. Özellikle de bir öğrenci olarak çok işime yarıyor.”

-Edanur Düzenli: “Daha öncede bu kurslara katıldım, çok faydalı oluyor. Bu 4’üncü oluyor. Belgeleri alıyoruz öz geçmişimizde kullanabiliyoruz. Okul ve iş hayatında çok büyük bir faktör. Eğitimler teorik olarak gösterildikten sonra uygulamalı olarak da gösteriliyor. Çok fazla bilgi ve donanımla hocalarımız sayesinde bizler de eğitiliyoruz. Herkese tavsiye ederim.”

-Ahmet Cangül: “Meslek lisesinde elektronik bölümü öğretmeniyim. Farklı kurslara defalarca katıldım. Bizim için büyük bir fırsat ve avantaj. Değişik yerlerde ücretli olan eğitimler üniversitemiz ve belediyemiz arasındaki iş birliğinden dolayı ücretsiz bir şekilde bize hizmet olarak sunuluyor. Hocalarımız gayretli ve bilgili. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

-Muharrem Gökhan Göner: “AÜ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği mezunuyum. Daha önce çok fazla kursa katıldım. CNC sanayide de çok fazla kullanıyor. BELTEK’lerin hem ücretsiz olması hem de erişilebilir olması çok cazip geldi. Ayrıca hocalarımız alanlarında çok iyi ve tecrübeli, verdikleri eğitim de oldukça kaliteli.”