MESLEK LİSELERİ GÖZ DOLDURUYOR

- Reklam -

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Taklacı,” Mesleğinize sahip çıkın. Mesleki eğitim liselerimiz dolmuş durumda. Bu doluluk geleceğimiz için oldukça önemli bir tablo. Üniversite mezunları belirli bir yere geldikten sonra iş bulamıyorlar ama meslek lisesi öğrencilerinin her zaman elinde bir mesleği var” diye konuştu.

Ali Baran Fayık/ANKARA

Ankara- Mesleki eğitim yolu ile istihdam beklentilerinin iyileştirilmesi programı kapsamında 1. Ankamob usta ve çırak buluşması Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ev sahipliğinde düzenlendi. Düzenlenen organizasyonda konuşan Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, mesleki eğitim liselerimizin doluluk oranı geleceğe yönelik ümit verdiğini söyledi.

- Reklam -

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Taklacı,” Bizler her zaman öğrencilerin yanında dururuz. Biz, sizin geldiğiniz yerden geliyoruz. Bizler sizin gibi mesleğin tozunu yutan kişileriz. Mesleğimiz bereketli ve güzel bir meslektir, Ahi Evran mesleğidir. Gençler, doğru yoldan ve helal kazançtan ayrılmayın. Her zaman helale göz dikin çünkü haram bir gün geçip gider. Mesleğinize sahip çıkın. Mesleki eğitim liselerimiz dolmuş durumda. Bu doluluk geleceğimiz için oldukça önemli bir tablo. Üniversite mezunları belirli bir yere geldikten sonra iş bulamıyorlar ama meslek lisesi öğrencilerinin her zaman elinde bir mesleği var. Sizleri de bizim geldiğimiz yerde görmek istiyoruz. Her zaman mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Mücadelemizi bayrağımız ve vatanımız için sürdüreceğiz” dedi.

MESLEK LİSELERİ İVME KAZANMIŞTIR

Siteler Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Karaziyan ,” Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararlar meslek liselerinde öğrenci sayısının artmasını sağlamıştır. Bu sayı sanayinin eleman ihtiyacını karşılayarak büyük bir ivme gerçekleştirmiştir. Bu olumlu artış hem sanayinin iş gücünün sağlanması hem öğrencilerimizin meslek edinmesini sağlaması hem de işsizliğin azaltılması açısından son derece önemli katkılar sunmaktadır. Bu çerçevede özellikle son yıllarda alınan kararla mesleki eğitim programına kayıtlı olan öğrencilerimizin diğer öğrencilere olan avantajı son derece artmış ve öne çıkmıştır. Mesleki eğitim programlarında kayıtlı olan öğrencilerimiz hem mesleki eğitimlerini alırken hem de kendilerini en iyi şekilde hazırlamaları için emek ve gayret sarf etmeleri gerekmektedir. İşin çoğu sevgili öğrencilerimize düşmektedir. Çünkü bizler gerek eğitimciler olarak, gerek sanayiciler olarak gerek de kamuda bulunan bütün yöneticiler olarak kendilerine her türlü desteği vermekte kararlıyız. Bugün burada sanayi ve okul iş birliğinin en güzel örneklerinden birini görüyoruz. Bizlere bu desteği veren bütün paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu etkinliklerin sürekli kılınmasını ve bundan sonra da bu etkinliklere devam edilmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

İŞYERİ AÇABİLİRSİNİZ

Önder Şimşek Ahmet Yesevi Teknik Anadolu Lisesi Müdürü,” Siteler sanayi bölgesinde Ahmet Yesevi Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Mesleki eğitim ve merkezi sistemin yanında genel liseye geldiğiniz zaman işyeri açma belgesine de sahip oluyorsunuz. Gençler size kapılarımız sonuna kadar açık. Bizler her zaman size yardım için hazırız. Bunu hiçbir zaman unutmayın” diye konuştu.

5 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım,” Usta ve çırakların bir araya geldiği bu çalışma çok değerli bir çalışma. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız bu işe çok önem veriyor. Bugüne kadar meslek liseleri hep sözde kaldı ama şu an açık bir şekilde söylüyoruz; bu liseler özde durumda. Eskiden meslek liselerinde okuyan öğrenci sayısı 50 kişiyi geçmezdi. Şu an Altındağ’da 5 bin öğrencimiz var. Bu sayı bu alanda büyük bir mesafe kat ettiğimizi gösteriyor” dedi.

DÜRÜST OLMALISINIZ

Cevdet Sezer, Usta-İşveren,” Bizler işyerlerimizde çırak ve ustanın nasıl yetiştiğini anlatıyoruz. Tabiri caizse mercimekten yetiştik. Ben hem çıraklık hem kalfalık hem de ustalık yapıyorum. Mesleğinize sahip çıkın ve dürüst olun. Bu meslek çok zengin bir meslektir. Dürüst olmak aynı müşteriyi de getirir. Meslek ve mobilya olmasa bu salonların ve evlerin içi boş kalır” sözlerini kullandı.

SİTELER’İN ALTYAPISI SAĞLAM

Şaban Gencer, Usta-İşveren,” Hem alaylı hem de mektepli bir kişiyim. Küçüklüğümden beri Siteler’i hiç terketmedim. Siteler ’in çok sağlam bir ekonomik alt yapısı var. Bu mesleğe çok dikkatli sarılmanızı öneriyoruz. Buradan aldığınız ya da alacağınız belgeler geleceğiniz ve geleceğimizdir” dedi.

ÖĞRENCİLERİN İYİ YETİŞMESİ ŞART

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı,” Çok kıymetli ve anlamlı bir programda birlikteyiz. Sitelerin bütün önemli paydaşları bu program ile buluşmuş oldu. Öğrencilerimizin iyi yetişmesi için bu platformlar çok önemli. Öğrencilerin bir taraftan eğitimlerini sürdürürken diğer taraftan pratikte, sahada, Siteler’de ustalarımızla birlikte çalışmalarını sürdürmeleri oldukça önemlidir. Bu çalışmaların istihdam sağlanması için elverişli ve önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz de belediye olarak çıraklarımıza, öğrencilerimize destek vermek ve gelişmelerini sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyorum ve yapmaya devam edeceğiz. Son olarak bu mesleğin önemli bir meslek olduğunu siz gençlerin kesinlikle bilmesi gerekir” diye konuştu.