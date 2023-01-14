Mesleğim Kültürüm Projesi’nin kapanış toplantısı ATO’da yapıldı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaratıcı kültür endüstrilerinin her geçen gün ürün çeşitliliğinin ve ekonomideki ağırlığının arttığını belirterek, “Katma değerli üretim sağlayan yaratıcı endüstriler alanındaki genç girişimci sayımızı artırmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.



ATO’dan yapılan yazılı açıklamada, odanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ATO İDEA ve Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) koordinatörlüğünde, yaratıcı ekonomiye genç girişimciler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen “Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi”nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Baran, buradaki konuşmasında, 2 Ağustos’ta ATO’da yapılan açılışın ardından projenin başarıyla yürütüldüğünü belirterek, proje kapsamında mesleki ve teknik beceri kazandırma eğitimlerinde görev alan eğitimcilerin faydalanması amacıyla yardımcı eğitici materyaller geliştirildiğini bildirdi.

Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak yaratıcı kültür endüstrilerinin her geçen gün ürün çeşitliliğinin ve ekonomideki ağırlığının arttığını kaydeden Baran, “Tüm dünyanın takip etmeye başladığı hızla gelişen bu sektördeki girişimci sayısını artırmak ekonomimiz için çok kıymetli. Yaratıcı endüstriler sanatsal ve kültürel alanın gelişmesiyle hem fikri altyapıyı hem de nitelikli istihdamı geliştirerek, şehirlerin kültür ve sanat hayatının canlanmasına turizm ve kültürel alanlarda ekonomik hareketliliğin oluşmasına önemli katkı sağlıyor. Katma değerli üretim sağlayan yaratıcı endüstriler alanındaki genç girişimci sayımızı artırmak istiyoruz. Projeyle kültür endüstrileriyle ilgili alanlarda teknik eğitim gören 16 ile 29 yaş arası gençlerimiz girişimciliğe yönlendiriliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin, sermayesini bilgi, kültür, yaratıcılık gibi unsurlardan alan yaratıcı kültür alanın gelişmesini sağlayacak insan kaynağına sahip olduğunu vurgulayan Baran, “ATO çatısı altında da bu kaynaklara sahip çok sayıda üyemiz var. Bunların sayılarını artırmakla ilgili bir gayretin içindeyiz. Çünkü hep söylediğimiz gibi katma değerli üretime, katma değerli ihracata ihtiyacımız var. Başarıyla sonuçlanan bu proje artarak devam eder şehrimizin de ülkemizin de ekonomisine katkı sağlar.” ifadesini kullandı.