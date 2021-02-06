Mescitte gündüz başlayan, gece devam eden sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL. (DHA)- AVCILAR’daki bir mescide iki kez gelerek yaklaşık 1.5 saat süreyle levye ve çubuklarla sadaka kutusunu açarak yaklaşık 300 TL’yi çalan şüpheli güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Ambarlı Mahallesi’ndeki 3 aydan bu yana resmi din görevlisi bulunmayan ve dış kapısı genellikle açık olan Küba Mescidi’ndeki hırsızlık geçen hafta meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen üzerinde kaban bulunan genç, gündüz öğle namazından sonra mescide girerek, 54 dakika süreyle içeride kalırken, eline aldığı ucuna parayı sadaka kutusundan çekebilmek için bant yapıştırdığı çubukla uğraştı. Yaklaşık 1 saatlik çabasından sonuç alamayan genç, bu kez saat 22.49’da tekrar elinde eldiven ve levyelerle geldi. Bu gelişinde de yaklaşık 40 dakika içeride kalan şüpheli dakikalar süren çabasına rağmen iki milimetre demir saç ile kaplı ve kilitli sadaka kutusunu açamayınca kapı önüne çıkarak bir ara sigara içti. Tekrar mescide gelen şüpheli sonunda kapağını araladığı sadaka kutusundaki 300 TL’ye yakın parayı alarak uzaklaşmadan önce elindeki eldivenlerle sadaka kutusu, ayakkabılıktaki parmak izlerini sildi.

Mescidin gönüllü imamı Bünyamin Sarı, şüphelinin mescitteki hırsızlıkta gündüz sonuç alamayınca gece tekrar geldiğini levye ve taş kullanmasına rağmen sadaka kutusunu açmada zorlandığını belirterek, ”Uzun süre uğraşıyor. Mescidin elektrik faturası geldiğinde almak üzere beklettiğim 300 TL’nin üzerinde parayı alıp uzaklaşıyor. Duvara çok sağlam monte edildiği için onu söküp götüremiyor. Kırdığı kilidin yerine 80 TL’ye yenisini aldım” dedi.

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