18 C
Ankara
25 Nisan 2019
Ana Sayfa Sağlık Haberleri Mesanesinden çıkan taş hayrete düşürdü
Kütahya'nın Emet ilçesinde işçi emeklisi Hüseyin Doğruer'in (61) mesanesinden ameliyatla 300 gram ağırlığında taş çıkarıldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde işçi emeklisi Hüseyin Doğruer'in (61) mesanesinden ameliyatla 300 gram ağırlığında taş çıkarıldı.
Sağlık Haberleri

Mesanesinden çıkan taş hayrete düşürdü

Editör Editör

-

5
0

Kütahya’nın Emet ilçesinde işçi emeklisi Hüseyin Doğruer’in (61) mesanesinden ameliyatla 300 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Emet ilçesi Yarış Köyü’nde yaşayan Hüseyin Doğruer, idrar yapmakta zorlanınca Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi’ne gitti. Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Yiğitbaşı tarafından muayene ve tetkikleri yapılan Doğruer’in mesanesinde büyük bir taş olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Doğruer’in mesanesinden 300 gram ağırlığında tek parça halinde taş çırakıldı. Taşın büyüklüğü karşısında doktor ve sağlık personelinin hayrete düştüğünü belirten Hüseyin Doğruer, “Ameliyatla vücudumdan bu ağırlıkta taş çıktı. Doktorumuzun yaptığı başarılı ameliyat sayesinde bu dertten kurtuldum, eski sağlığıma kavuştum” dedi.

Üroloji Uzmanı Op.Dr. İsmail Yiğitibaşı ise “Hastamız bize başvurduğunda gerekli tetkikleri yaparak muayene ettik. Hastamızın mesanesinde yumurta büyüklüğünde bir taş olduğunu gözlemledik. Kendisine kapalı sistem taşı düşürmenin mümkün olmadığını açık ameliyat olması gerektiğini söyledik. Başarılı geçen bir operasyonla taşı çıkardık. Taşın büyüklüğüne biz de şaşırdık. Gerekli tedavilerinin ardından da hastamızı taburcu ettik” diye konuştu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerik“Aşıların zararlı olduğu yönünde bilimsel veri yok”
Sonraki İçerikHer yıl 10 milyon kişiye tüberküloz tanısı konuluyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

WhatsApp, kullanıcıların sıklıkla kullandığı sohbetin ekran görüntüsünü alma durumunu değiştirecek.

WhatsApp’a ekran görüntüsü yasağı geliyor

Editör -
WhatsApp, kullanıcıların sıklıkla kullandığı sohbetin ekran görüntüsünü alma durumunu değiştirecek.
Apple, AirPods 2 ile geçtiğimiz haftalarda kullanıcılarının karşısına çıkmış, pek çok yenilikle birlikte şarj kasasının kablosuz şarj olabilme özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

AirPods 3 için geri sayım başladı

Şirket, yılın ilk çeyreği için 702 milyon dolar zarar açıklarken, geçen yılın aynı dönemine göre gelirleri yüzde 37 oranında azaldı.

Tesla’dan 702 milyon dolar zarar

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan kara sistemleri üreticisi, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar tarafından Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı 'Akrep II' tanıtıldı.

Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.

Korkmayın Gelin Bize Destek Olun

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Özel Haber Mehmet Akgün -
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71