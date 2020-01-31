Kara Mustafa Paşa, Köprülü Mehmed Paşa’nın yetiştirmesi ve damadıdır. Tarihte Merzifonlu lakabı ile ün kazanmıştır. Onun adı Türk tarihinde daha çok II. Viyana Bozgunu sebebiyle geçer.

Tarihçilerimiz bu büyük devlet adamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı cesur, hırslı, zengin ve elinden iş gelir, inatçı bir kişi olarak tanımlarlar. Uzunçarşılı, hayırsever olduğunu ama bu hayırseverliğinin zenginliği oranında olmadığını yazar. Buna rağmen Kayseri İncesu’da yaptırdığı Kervansaray’ı hayırseverliğinin güzel bir örneği olarak bugün de ayaktadır.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

II. Viyana Seferi aslında İstanbul’da adı konulmuş bir sefer değildi. Osmanlı ordusu İstanbul’dan veya Edirne’den yola çıktığında çoğu zaman seferin tam adresini büyük komutanlar bile bilmezlerdi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da İstanbul’dan çıkarken Raab (Gülvar, Yanıkkale) kalesinin alınması ile görevlendirilmişti. Ancak Paşa’nın emrindeki ordu o zamana kadar görülmemiş bir sayıda idi. Yardımcı kuvvetler ve orducu esnafı ile birlikte ordunun mevcudu 500.000 kişiyi bulmaktaydı. Bu kadar çok askerin bir tek Yanıkkale’nin alınması için mi gönderilmişti?. Belli ki Mustafa Paşa’nın daha yola çıkmadan önce kafasında bazı planları vardı.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa,

Defterdar, the Ottoman Minister of Finance

Devrin Reisülküttabı Laz Mustafa Efendi, Sadrazamın hırsını ve dediğim dedik tavrını bildiği için sürekli onun gururunu besliyor, semirtiyordu:

Bu kadar asker tarihte hiçbir sadrazamın emrine verilmemiştir. Sizin başkalarının sözüyle hareket etmeniz gerekmez. Siz her şeyi herkesten daha iyi bilirsiniz, diyordu. Sadrazamın hoşuna gidecek bu sözleri ile makamını garanti altına almış oluyordu.

Sadrazam ordu divanını topladığı zaman herkes sadrazamın gönlünde yatan arslanın Viyana Fatihliği olduğunu artık biliyordu. Herkes aynı zamanda Sadrazamın ne kadar hırslı olduğunu, kafasına koyduğu şeyi yapmadan yerine oturmayacağını da biliyordu. Bu yüzden bütün generaller ve devlet erkanı Viyana üzerine gidilmesi önerisi karşısında susmak ve kabul etmek zorunda kaldılar. Oysa ki Raab (Yanıkkale) alınmadan Viyana üzerine gidilmesi askeri açıdan son derece tehlikeli bir işti.

Daha sonra toplanan büyük harp meclisinde Kara Mustafa Paşa, konuyu açarken kendi fikrinin ne olduğunu da açıkça ve kesin bir şekilde ortaya koydu:

Gerçi esas maksadımız Yanıkkalesi ile Komaran kalesinin alınması idi. Ama biz bu kaleleri aldığımızda birer kale almış oluruz, bir ülke almış olmayız. Ama Viyana’yı alırsak bir ülke feth etmiş oluruz, dedi.

Bu şekil, geleneksel Osmanlı müşavere usulüne uygun değildi. Sadrazam veya Serdar-ı ekrem önce komutanlara söz verir ve kendi fikrini en son açıklardı. Böylece toplantıya katılanlar baskı altında kalmazlar ve fikirlerini daha serbestçe söyleyebilirlerdi. Ama Kara Mustafa Paşa, zaten kararını vermiş ve bu kararın ordu erkanı tarafından onaylanmasını istiyordu.

Sadrazam sözünü bitirip:

Ne derseniz paşalar, efendiler deyince herkes sustu. Kimse tek kelime söylemek istemiyordu. Figüranlık görevi Şam valisi Sarı Hüseyin Paşa’ya verilmişti. Sadrazam, Şam valisine dönerek sordu:

Ağzın bağlı mı? Neye söylemezsin? demesi üzerine Hüseyin Paşa:

Ferman sizden, hizmet bizden , diyerek son sözü söylemiş oldu. Kırım Hanı Murad Giray ise korkudan söz alıp fikrini söyleyemeyenlere tercüman oldu. Yanıkkale ve Komaran kaleleri alınmadan daha ileriye gidilmesinin doğru olmadığını söyledi. Sadrazam, Budin valisi, tecrübeli komutan Uzun İbrahim Paşa’ya sordu:

, diyerek son sözü söylemiş oldu. Kırım Hanı Murad Giray ise korkudan söz alıp fikrini söyleyemeyenlere tercüman oldu. Yanıkkale ve Komaran kaleleri alınmadan daha ileriye gidilmesinin doğru olmadığını söyledi. Sadrazam, Budin valisi, tecrübeli komutan Uzun İbrahim Paşa’ya sordu: Paşa baba! Beç’e (Viyana’ya) gidecek olduk, ne dersin? diye sorunca İbrahim Paşa da önce Yanıkkale ve Komaran’ın alınmasının uygun olacağını söyledi. Ama Kara Mustafa Paşa Viyana’yı kafaya koymuştu. Kim ne derse desin onu bu fikrinden vaz geçiremeyecekti. Kara Mustafa Paşa, Budin valisinin bu altun değerindeki sözlerine karşılık:

Sen bunamışsın, bir adamın yaşı sekseni geçince idraki kalmayacağı hakkında söylenen sözler yerinde imiş, dedi. Bundan sonra, Viyana’ya gidilmesi aleyhine fikir belirtenlere “hain” muamelesi yapılmaya başlanıldı.

Viyana kuşatıldı. I. Viyana Kuşatması’nda yapılan yanlış aynen tekrarlandı. Büyük şahî toplar geride bırakılarak kuşatmaya başlanıldı.

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Pasşa Kervansarayı

Bütün Avrupa ayağa kalktı. Viyana’ya yardıma koştu. Ama Kara Mustafa Paşa’ya yardıma koşacak hiçbir devlet yoktu. Kırım Hanı’nı küstürmüş, Budin valisini düşman bellemişti. Hasisliğinden askerin Viyana’yı yağmalamasını yasaklamıştı. Hiç kimse karşısına çıkıp bir söz söylemeye cesaret edemiyordu.

Sonunda Viyana önünde yenildi, bozgun halinde geri çekildi. İstanbul’a gönderdiği pahalı hediyeler bile bir işe yaramadı. İstanbul’da sadaret kaymakamı olarak bıraktığı en güvenilir adamı Kara İbrahim Paşa, paşasının can düşmanları olan Kızlarağası Yusuf Ağa ve Büyükmirahur Boşnak Süleyman Ağa ile işbirliği yaparak Sadrazamlık makamına geçti.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Belgrad’a idam fermanıyla gelen kapıcılar kethüdası Gazzaz Ahmed Ağa’ya hiç itiraz etmedi. İki rekat namaz kılıp, kemendi kendi eliyle boğazına geçirip, kazaya rıza verdi. Onu Viyana’nın fethine yönlendiren Reisülküttab Laz Mustafa Efendi de Edirne’de yakalanarak Üçşerefeli Cami önünde asıldı. Sözün özü: Akıl danışmayı terk etmek, Viyana Fatihi olmayı uman Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı canından etti. 16 yıl devam eden Haçlı saldırıları (Kutsal İttifak) Osmanlı’yı yüzbinlerce kilometrekare toprağından etti. Kanını iliğini kuruttu. Osmanlı bir daha belini toparlayamadı.