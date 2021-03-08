Mervenur’un cesedini folyoya sarıp kuryeyle göndermiş/ Ek fotoğraflar

Onur GÜDEN/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Geyve ilçesinde çocukların yaktığı ateş, odunluğa sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle…
Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA) – BURSA’da lastiği patlayan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su kanalına…
Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği’nin koordinasyonu ve İstanbul…
ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan Covid-19 aşı sayısı 10 milyonu geçti. Türkiye'de…
'Kayıp olarak aranan Mervenur, folyoya sarılı ölü bulundu' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden…