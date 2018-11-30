Beşiktaş’ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yine gündem olmayı başardı.

Instagram’da hikaye paylaşan Taşkın, ‘Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim’ dedi

Beşiktaş’ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ‘Artık bakire değilim, merakımdan yaptım’ diyerek yine gündem olmayı başardı.