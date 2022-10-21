Merve Dinçel gümüş madalya kazandı

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İSTANBUL, (DHA) – 2022 Dünya Taekwondo Grand Prix’de kadınlar 49 kiloda Türkiye’yi temsil eden Merve Dinçel, rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.

20-23 Ekim tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren 2022 Dünya Taekwondo Grand Prix’de milli sporcu Merve Dinçel, kadınlar 49 kiloda altın madalya müsabakasına çıktı. Rakibine mağlup olan Merve Dinçel, gümüş madalyanın sahibi oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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