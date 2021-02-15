Mert’in şırınga çikolatadan ölümünde 6 kamu görevlisine dava açıldı 

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili okul müdürü ve iki sınıf öğretmenin de arasında bulunduğu 6 kamu görevlisi hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Köksal, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi ve ürünün dağıtımını yapan firma sahibi, okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli, sağlık merkezindeki doktor hakkında soruşturma açıldı. Savcılık, kovuşturma için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin talebinde bulunduğu memur şüphelilerin dosyasını ayırırken, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanması Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ, DAVA AÇILDI

Savcılığın talebi üzerine verilen kovuşturma izni sonrası okul müdürü Abdulkadir P, okul müdür yardımcısı Ebubekir Ç, öğretmenler Ali Osman D. ve Apaydın A. ile Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri Fatma Ş. ve Koray H. hakkında, ‘taksirle ölüme neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından iddianame düzenlendi. 6 kişi hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Okul müdürü Abdulkadir P’nin ayrıca ‘suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme’ suçundan da cezalandırılması talep edildi.

ŞIRINGA ÇİKOLATA OKUL KANTİNİNDE SATILIYOR

Ankara 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, polisin olay yerinde yaptığı tespit tutanağına da yer verildi. Tutanakta kantinin bulunduğu kattaki çöp kovasında ‘BONART-THE SMURFS CREAM İNJECTOR’ ibaresi bulunan bir adet boş kutu, yine okulun birinci katında idari kısım yanında bulunan 1-G sınıf şubesinde bulunan çöp kovasında aynı markaya ait enjektör şeklinde bir adet çikolata tüpünün bulunduğu belirtildi. İddianamede, Mert’in ölümüne neden olan söz konusu ürünün okul kantininde satıldığı vurgulandı. Kantin işletmecisinin elinde şırınga şeklindeki çikolatanın kantine girişi ve satışı ile ilgili bir dokümanın bulunmadığı, bu nedenle söz konusu çikolatanın kantinde hangi tarih aralığında satıldığının ortaya konulamadığı kaydedildi.

GENELGEDE SATIŞI YASAK, DENETLEME YOK

Yine, gerek Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri gerekse okul denetleme komisyonu tarafından okul kantininin rutin denetimlerinin yapıldığı; ancak denetim formlarında satışa sunulan ürünlere yönelik herhangi bir olumsuz tespitin bulunmadığı belirtildi. Oysa MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ‘Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi’ konulu genelgesine göre okul kantinlerinde satışı uygun olmayan gıdalar arasında tüm çikolata türlerinin de bulunduğu, bunun kontrolünün tarım il/ilçe müdürlükleri tarafından yetkilendirilen gıda kontrolörlerince yapılacağı, genel denetiminin ise okul müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez yapılması gerektiği bildirildi.

Bu yüzden okul müdürü Abdulkadir P., müdür yardımcısı Ebubekir Ç., öğretmenler Ali Osman D., Apaydın A. ile Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrolörü Koray H. ve Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrolörü Fatma Ş’nin sorumlu oldukları belirtildi.

22 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDE YARGILANACAKLAR

Köksal’ın çikolata yerken rahatsızlanarak vefat etmesi göz önüne alındığında ilgili görevlilerin denetim görevlerini gerekli şekilde yerine getirmediklerinin anlaşıldığı, bu nedenle 6 sanığın ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu işledikleri, ayrıca okul müdürü Abdulkadir P’nin ‘suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme’ suçunu işlediği de belirtildi. Sanıklar, iddianameyi kabul eden Ankara 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Öte yandan, Mert Yağız Köksal’a ilk müdahaleyi yapan sağlık ocağındaki doktor hakkında soruşturma izni verilmediği için kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

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