Spor Toto 1’inci Lig’i en yakın rakibinin 5 puan önünde bitiren Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’nın Belek beldesinde devam ediyor.

Kırmızı karalı takımın tecrübeli ismi, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da forma giyen Mert Nobre, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu.

Devre arası kamp çalışmalarının iyi geçtiğini vurgulayan Nobre, “Hazırlıklar iyi gidiyor, her insanın motivasyonu çok yüksek. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak. amacımız değişmedi, devam ediyoruz” dedi.

“ŞAMPİYON OLUP, TEKRAR SÜPER LİG’E ÇIKACAĞIZ”

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak tekrar Süper Lig’e çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, “Gençlerbirliği, Türkiye’nin büyük ekiplerinden birisi. 15 senedir Türkiye’deyim, bu ekibi biliyorum. Her zaman büyük, yetenekli oyuncuların yanı sıra genç oyuncular da çıkartıyorlar. Maalesef geçen sene küme düştüler. fakat inşallah bu sezon şampiyon olup, tekrar Süper Lig’e çıkacağız. İkinci sıradaki Denizlispor ile 5, üçüncü sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 10 puan fark var. İkinci yarının daha zor geçeceğini hepimiz biliyor. Bizim amacımız değişmedi, inşallah şampiyon olacağız” diye konuştu.

“SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKABİLİRİM”

Sezon sonu futbolu bırakabileceğini dile getiren Nobre, “Fizik ve motivasyon olarak çok iyiyim. Bu sezondan sonra bakacağız. ihtimal son yılım olabilir. Tam olarak karar vermedim” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLUR”

Fenerbahçe’nin Ersun Yanal ile bir çıkış yakalayacağını düşündüğünü söyleyen Nobre, “Fenerbahçe’nin bu durumu olağan değil. bütün transferler çok iyi değil. ancak Fenerbahçe düşmez. Büyük takım. Yeni hoca, yeni atmosferle katiyen yükselişe geçerler. Beşiktaş da bu sene çok iyi değil. ancak daha hazır haldeler. Bu sene inşallah Başakşehir şampiyon olur. Başakşehir son 3 sezondur çok iyiydi ancak bir çeşit olamadılar. Umarım bu sene olurlar. Başakşehir iyi takım. Transferleri de iyi. Robinho’yu da aldılar. Bu takım 3 sezondur aşağı yukarı aynı adlardan kurulu. yalnızca 1-2 oyuncusu değişiyor. Yüzde 90 aynı oyuncular. Bu onlar için büyük avantaj” dedi.

“OYNADIKLARIMIN EN İYİSİ ALEX, BU SEZONUN İYİSİ İSE DİAGNE”

Birlikte oynadığı en iyi yabancı futbolcunun Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza olduğunun altını çizen Nobre, “Kasımpaşalı Mbaye Diagne çok iyi futbolcu. Tam bir golcü. Bence bu sezonun en iyisi o. bellekli bir oyuncu. Takım ve yakalanan atmosfer de çok önemli. Kasımpaşa takım olarak iyi performans gösteriyor. Mustafa Denizli’nin de iyi bir hoca olduğunu ve ekibini niçin motive ettiğini biliyorum. O çok önemli. Diagne iyi oyuncu, iyi golcü fakat oynadığı takım da çok önemli” ifadelerini kullandı.

“GELECEK PLANLARIM ARASINDA TEKNİK YÖNETMENLİK VAR”

Futbol yaşantısının sonrasında da Türkiye’de yaşamak istediğini ifade eden Nobre, “Futbolun içinde kalmak istiyorum. Gelecek planlarım arasında bu var. Kaç sene sonra olur bilmiyorum fakat yüzde yüz futbolun içinde kalacağım” diye konuştu.