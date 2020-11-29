Mersinliler, ‘evde kal’ çağrılarına uydu

Adnan AÇIKGÖZ- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) – TÜRKİYE genelinde dün saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Mersin’de, kısıtlamanın sona ermesine rağmen halkın büyük oranda sokağa çıkmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, aralarında Mersin’in de bulunduğu 5 ildeki koronavirüs vaka oranlarında yüzde 100’e varan artış görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, ‘Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor’ diyerek, riskin boyutuna dikkat çekti. Vaka artışının önüne geçebilmek amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00 itibarıyla sona ermesiyle birlikte Mersinlilerin, ‘evde kal’ çağrılarına uyduğu gözlendi. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulmasına rağmen halkın genel olarak çağrılara uyup, evde kalması dikkat çekti. Kent merkezindeki cadde, meydan ve sahiller boş kaldı. Temiz hava almak için dışarı çıkan az sayıda Mersinli de insan yoğunluğu oluşturmamak adına tek başına gezmeyi tercih etti.

Kentteki vakalara ilişkin açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, “Kısaca açıklamak gerekirse 2- 3 ay öncesine göre vakanın çok fazla artmış olduğunu görüyoruz. İş yerlerinin kapatılması, toplu taşımanın engellenmesi ya da usulüne uygun yapılması, insanların toplanacağı yerler olan alışveriş merkezlerinin, ibadethanelerin, okulların kapatılması şeklinde toplumsal kararların alınması gerekir” diye konuştu.

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