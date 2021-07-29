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Ana Sayfa Güncel Haberler Mersin’in 2 ilçesinde orman yangını/ Ek fotoğraflar
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Avşa’da orman yangını
Emir YILDIZ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in, ada olan Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin...
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Mainz 05- Gaziantep FK: 1-0 İSTANBUL,(DHA) - Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Mainz 05'e 1-0 yenildi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Gaziantep FK, Almanya ekibi Mainz...
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