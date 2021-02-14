Mersin’e şehit ateşi düştü (2)- Yeniden

Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), (DHA) – ERZURUM’da 6 yıl önce ailesi ile akraba ziyaretinin ardından görev yerine dönerken PKK’lı teröristlerce kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak’ın Irak’ın kuzeyinde, Gara’da şehit edildiği ortaya çıktı. Acı haber Mersin’in Bozyazı ilçesindeki ailesine ulaşırken, yakınlarının cenazeyi teşhis etmek için Malatya’ya gittiği öğrenildi.

28 Temmuz 2015’te akrabalarını ziyaret için gittiği Erzurum’dan görev yeri Şanlıurfa’ya dönerken, Diyarbakır’ın Lice ilçesi yakınlarında PKK’lı teröristlerce kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak’ın şehit edildiği belirlendi. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonda naaşına ulaşılan Yabalak’ın ağabeyi Ahmet Yalabak’ın cenazeyi teşhis edip, teslim almak için Malatya’ya gittiği belirtildi. Kaçırıldığında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Sedat Yabalak’ın evli 3 çocuk babası olduğu bildiridi.

Şehit Yabalak’ın Tekeli Mahallesi’ndeki baba evi, acı haber sonrasında taziye için gelen yakınlarının akınına uğradı. Şehidin babası Kadir Yabalak, terör örgütü PKK için “Lanetten de anlamazlar ki” diyerek beddua etti. Şehidin annesi Dursun Yabalak ise oğlu ile birlikte şehit olan 13 vatandaşımıza cennete girmeleri için dua ederek, “Biz bunu yaşadık. Allah düşmanıma yaşatmasın. Bugün bizim başımızda, yarın başkasının başına vermesin. İnşallah bu terör olayı biter de bu anaların ciğeri yanmaz. Çok ağır bir fatura ödüyoruz. Ama hayalim bugün bitti. Dünya hayali çocuğumun gitti. Allah’ım cennetinde kavuşturur inşallah. Allahım, çektiklerinin mükafatını verir inşallah. Duaları eksik olmasın insanlarımızın” dedi.

Şehit Yabalak’ın cenazesinin yarın aynı mahalledeki mezarlığa defnedileceği belirtildi.

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