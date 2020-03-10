Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mersin’de yaşayan ve kedisinin tedavi edilmesini sosyal medya mesajıyla ileten Elif Erbaş isimli vatandaşın talebini geri çevirmedi.

Kedinin tedavi edilmesi talimatını veren Altınok, “Yüce Rabbimin yarattığı dilsiz, masum ve güzel varlıklara her zaman sahip çıkmak zorundayız. Gerek evcil gerekse sokak hayvanları için her türlü gıda ve tedavi desteğini sağlıyoruz” dedi.

MERSİN’DEN GELDİ KEÇİÖREN’DE TEDAVİ EDİLDİ

Başkan Turgut Altınok, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendisine ulaşan ve Mersin’de yaşadığını belirten Elif Erbaş isimli vatandaşın gözünden rahatsız olan kedisi için talep ettiği hizmetin derhal sunulması talimat ​verdi. Sahibi tarafından Mersin’den Keçiören’e gönderilen kedi Altınok’un talimatıyla Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından alınarak belediyeye ait hayvan hastanesine götürüldü. Bir süre gözetim altında tutulan kedi, veteriner hekimler tarafından gözünden ameliyat edildi. İyileşme sürecine giren kedinin tedavi süreci devam ediyor.

“SINIR TANIMAKSIZIN SAHİP ÇIKIYORUZ”

Başkan Altınok, vatandaşların sosyal medya üzerinden kendisine rahatlıkla ulaşarak taleplerini dile getirdiklerini hatırlatarak, “Bizim için masum ve dilsiz varlıkların Keçiören’de veya il dışında olup olmaması önemli değil. Önemli alan rabbimin yarattığı bu güzel varlıklara sınır tanımaksızın sahip çıkmaktır” dedi.

ELİF ERBAŞ: ANKARALI DEĞİLİM AMA YARDIM ETTİNİZ, MİNNETARIM

Hayvanlara karşı gösterdiği hassas tutumundan dolayı Başkan Altınok’a bir de teşekkür mesajı gönderen Elif Erbaş, “Size ne kadar teşekkür etsem azdır, size minnettarım. Ben Ankaralı bile değilim ama bize yardım ediyorsunuz. Başka bir başkanın bunu yapacağını hiç zannetmiyorum. Allah yolunuzda sizi muvaffak kılsın. Siz bizim derdimizle ilgilendiniz, Rabbim de sizlerin derdine derman versin” ifadelerini kullandı.​



