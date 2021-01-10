Mersin’deki cinayetin zanlısı havalimanında yakalandı… O anlar kamerada

İSTANBUL, (DHA) MERSİN Büyükşehir Belediyesi Meclisi eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün’ün katil zanlısı, eski polis memuru Mustafa A., Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Irak’a kaçmak isterken yakalandı.

Mersin’de 2017 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, polis Volkan Düzgün’ün cinayet zanlısının eski polis memuru Mustafa A. olduğunu belirlemişti. Olayın ardından firari olarak Irak’a kaçan ve Irak vatandaşlığını aldığı öğrenilen Mustafa A’nın ismini Hemn Maher K., olarak değiştirildiği öğrenildi.

PARMAK İZİNDEN YAKALANDI

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, Irak’a kaçmak isteyen Mustafa A’nın pasaport kontrolünde durumundan şüphelenen polisler Hemn Maher K., adlı kişinin, parmak izi incelemesinde Volkan Düzgün’ün katil zanlısı olarak aranan kişi olduğunu tespit etti. Şüphelinin, 2017 yılında Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olduğu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün’ü öldürdüğü iddiasıyla arandığı belirlenerek, gözaltına aldı.

Havalimanından Irak’a kaçmak isterken yakalanan Mustafa A’nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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