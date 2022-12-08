Mersin’de zincir market şubesi eksik evraktan mühürlendi

- Reklam -

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Toroslar ilçesinde zabıta, verilen süre içerisinde çalışma ruhsatı almayan bir zincir market şubesini mühürleyerek, faaliyetlerini durdurdu.

Toroslar ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim ekipleri, verilen süre içerisinde çalışma ruhsatı almayan ve işletmeye uygun olmayan iş yerlerini denetledi. Zabıta, ilçe genelindeki zincir marketlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları, son kullanma tarihi, işletmenin hijyen ve düzen kontrolü ile ruhsat denetimi yaptı. Yusuf Kılıç Mahallesi’ndeki bir zincir marketin eksik evrak ibraz ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından zabıta ve ruhsat denetim ekiplerince, çalışma ruhsatı almayan zincir market mühürlendi.

‘SAHAYI BOŞ BIRAKMIYORUZ’

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, zabıta ekiplerinin fahiş fiyat ve haksız kazanç sağlayanlara karşı denetimlerini sürdürdüğünü kaydetti. Haksız rekabet ve usulsüz kazanç sağlamaya yönelik satış yapan işletmeler hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem uyguladıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Zabıta ve ruhsat denetim ekiplerimiz, bu kapsamda uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle Yusuf Kılıç Mahallemizdeki bir zincir marketi mühürleyerek faaliyetini durdurmuştur. Bu denetimleri, vatandaşlarımızın alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapmaları için gerçekleştirmekteyiz. Haksız kazanç sağlayanlara asla fırsat verilmeyecektir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan hemşehrilerimiz, istek ve taleplerini belediyemizi arayarak iletebilirler” diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -