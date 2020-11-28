Mersin’de yatak limon hasadı başladı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- TÜRKİYE’nin limon deposu olan Mersin’in Erdemli ilçesinde, uygun koşullarda uzun süre muhafaza edilebilen yatak limonun hasadına başlanıldı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hasat yapılan bahçedeki üreticileri ve işçileri ziyaret etti. Erdemli’de 100 bin dönüm arazi üzerinde yetiştirilen limon bahçelerinden bu yıl 450 bin ton limon rekoltesi beklendiği kaydedildi. Limonlar, Rusya, Ukrayna, Romanya gibi ülkelere ihraç edilirken Ortadoğu ülkelerine de ihraç edilmesi bekleniyor. Hasat yapılan bahçede incelemede bulunan Şahin, “Bugün yatak limonunun hasadına başladık. İnşallah bol bereketli bir sezon geçiririz. Bu yıl bahçelerde rekoltemiz çok iyi. Şu anda dalında limonun kilosu 3 liradan satılıyor ve üreticilerimiz bu fiyatın 4 TL olmasını bekliyor. Erdemli limonu dünyaca ünlü bir marka olduğu için ilerleyen zamanlarda gerçek değerini bulacaktır. Hasadımızın başlaması ile birlikte Erdemli’den Rusya, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere şu anda ihracatımız başladı. İnşallah Arap ülkelerine de ihracatımız başlarsa limonun fiyatı da artar. Limon istenilen fiyatlarda satılır ve çiftçimizin yüzü güler” dedi.

ALIMLARA BAŞLANDI

Erdemli’de limon tüccarı Hasan Topçu ise, “Erdemli’de yatak limon hasadının başlaması ile birlikte limon alımlarımıza başladık. Dalında limonun kilosunu 2,5-3 TL’den alıyoruz. Bu limonları şu anda Rusya, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere ihraç ediyoruz. İhracat ettiğimiz ülke sayısı artarsa limon fiyatları da artar. Limonun fiyatının artması demek döviz demektir. Ülkemize kazandırılan döviz de ekonomiye katkı demektir. İnşallah istenilen seviye ye çıkar ve bizlerin de üreticilerin de yüzü güler” diye konuştu.

Erdemli’de 10 dönüm arazide limon yetiştiriciliği yapan Hilmi Kılıç, “2020 – 2021 sezonu yatak limonumuzun hasadına başladık. Sezonumuz bütün çiftçilerimize hayırlı olsun. Fiyatlar istenilen seviyeye çıkarsa bizlerin de yüzü gülecek. Bütün üreticilerimize bol bereketli limon hasadı sezonu diliyorum” ifadesini kullandı.

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