Mersin’de yangınlara müdahale sürüyor

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-MERSİN’in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 4 gündür devam eden yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 4 gündür devam eden orman yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden takviye gelen itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile vatandaşların müdahalesi devam ediyor. Ekipler, aralıksız olarak yoğun bir çaba sarf ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte söndürme helikopterleri de yeniden müdahaleye başladı.

Bu arada, yurdun farklı bölgelerinden de vatandaşlar yangın bölgeleri için seferber oldu. Ekiplere zorlu mücadelelerinde destek olmak isteyen vatandaşlar, kendi aralarında topladıkları ihtiyaç malzemeleri ile kargolarla bölgeye ulaştırıyor. Su, ayran ve meşrubat, simit, meyve, sebze ve hijyen malzemeleri hem ekiplere hem de vatandaşlara dağıtılıyor.

Bu arada, AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mersin AFAD İl Müdürlüğü’nden 3 araç ve 10 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık’ta 135, Gülnar’da 500 ve Bozyazı’da 60 kişilik olmak üzere toplamda 695 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 3 araç ve 6 personel görevlendirilmiştir” denildi.

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