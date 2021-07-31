Mersin’de yangınlara müdahale sürüyor (3)

BAKAN PAKDEMİRLİ: AYDINCIK’TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da mahalledeki elektrik trafosu, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama...
Online ticaret platformlarının da etkisiyle her geçen gün daha fazla insan yatırım dünyasının kapılarını aralıyor. Nicelik kadar niteliğin de önemli olduğuna dikkat çeken online ticaret platformu Binomo’nun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, “Ekosisteme yeni dahil olan yatırımcıların yüzde 38’i, deneyimli yatırımcıların ise yüzde 16’sı yatırım alanındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğunu söylüyor. Başarılı işlemler yapmak içinse finansal okuryazarlık şart” dedi.
HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Manavgat'ta 6 gündür devam eden yangın, insanlar dışında hayvanları da olumsuz etkiledi. Özellikle hayvancılık yapılan köylerdeki büyükbaş ve küçükbaşların bazıları öldü, birçoğu...