Mersin’de sağlık personeline koronavirüs aşısı yapılıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ‘Acil Kullanım Onayı’ verilmesinin ardından sağlık çalışanlarına koronavirüs (CoronaVac) aşısı uygulanmaya başladı.

Mersin Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ve Mersin Şehir Hastanesi’nde sağlık personeline yönelik isme özel karakod sistemi ile gerçekleştirilecek olan Covid19 aşı uygulamasına geçildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilk aşı Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya yapıldı. Aşı yaptırdıktan sonra konuşan Prof. Dr. Çamsarı, aşılama çalışmalarının başlamasıyla Covid 19 ile mücadelede önemli bir safhaya gelindiğini söyledi.

Mersin Şehir Hastanesi’ndeki aşılama sırasında konuşan Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı ise 5 bin çalışanı olan hastane de E-Nabız üzerinden aşısı onaylananların aşılarını yaptıklarını belirterek, aşı konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Doç. Dr. Aydınlı, hastanedeki sağlık çalışanlarına örnek olması için ilk aşıyı kendisinin yaptırdığını ifade ederek, şu ana kadar herhangi bir yan etkisini yaşamadığını da sözlerine ekledi. Bu arada, aşı yaptıran sağlık çalışanı Timur Balta da cep telefonunda kızı Çağla Balta ile görüşerek durumunu anlattı.

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