Mersin’de sağanak ve fırtına, muz seralarına zarar verdi

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) – MERSİN’in Anamur ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, muz seraları ile ağaçlara zarar verdi.

İlçede dün saat 17.00 sıralarında başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden şiddetli ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı muz seraları ve ağaçlar, fırtına nedeniyle zarar gördü. Üreticiler, yırtılan örtü naylonlarını tamir etmek için uzun süre çalışma yaptı.

Fatih Mahallesi’nde yaklaşık 3 dönüm muz serası bulunan üretici Erkan Hayal, “Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Kasırga mı geldi, hortum mu geldi anlayamadım” diye konuştu.

Kaşdişlen Mahallesi’nde ise otomobilin üzerine düşen ağaçlar maddi zarara neden oldu. Araç sahibi Aysel Arı, “Allah, bundan büyüğünü göstermesin, sağlık olsun” dedi.

FOTOĞRAFLI