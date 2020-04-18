Mersin’in Mezitli ilçesinde polis ekipleri, ‘Evde kal’ çağrısı kapsamında özellikle dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için moral konseri düzenledi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altın alan koronavirüs nedeni ile yapılan ‘Evde kal’ çağrısı kapsamında özellikle dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sürpriz yaptı. Merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan İnci Sitesi sakinleri Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerinin siren sesi ile siteye girmesine önce şaşırdı. Ardından görevli kadın polis, site sakinlerine seslenerek, “Sevgili Mersinliler. Bugün burada Mersin İl Emniyet Müdürlüğü olarak bulunmaktayız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Evlerinizde çok sıkıldığınızın farkındayız ama bugünlerde geçecek. Önemli olan bu süreci sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmemizdir. Bugünde buraya gelerek sizlerle beraber, eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz. Umarım hep beraber çok eğleniriz, çok güzel vakit geçiririz. Şimdi eğlence zamanı” dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlar çalanın müzik eşliğinde balkonlarında hem oynadı hem de dans etti. Yaklaşık 1 saat süren konserde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar da doyasıya eğlendi.