Mersin’de otomotiv servisinde yangın

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Toroslar ilçesinde, 3 katlı binanın zemin katındaki otomotiv servisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Toroslar’a bağlı Mevlana Mahallesi Çiftçiler Caddesi’nde, 3 katlı binanın zemin katındaki Abdo Gelen’e ait otomotiv servisinde yangın çıktı. Çalışanlar yemek molasındayken, plastik ve boya malzemelerinin bulunduğu depo kısmında başlayan yangın, kısa sürede servisi sardı. Bina ise hemen tahliye edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, serviste hasar meydana geldi. (DHA)
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