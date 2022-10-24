Mersin’de Oto Galericiler Sitesinde silahlı kavga anı kamerada: 2 yaralı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Oto Galericiler Sitesinde iki grup arasında silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesinde bulunan Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek tartışması olan iki grup sitede karşı karşıya geldi. Silahların çekildiği olayda İ.N. (23) ve S.E. (24) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde galeride yürüyen İ.N. ve S.E.’nin yanına otomobille gelen grup dışarı çıkarak ateş etmeye başlıyor. Karşılıklı yaşanan çatışmanın ardından grubun kaçarak uzaklaştığı görülüyor. (DHA)

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