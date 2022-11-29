Mersin’de jandarmadan PKK/KCK’ya operasyon; 6 tutuklama

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MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Kasım’da Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde jandarma ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 10 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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