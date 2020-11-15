Mersin’de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ali Rıza EREN/SİLİFKE, (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Kurul yönetimindeki 33 AAH 188 plakalı motosiklet, Metin T.’nin kullandığı 59 ZV 982 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet de yola savruldu. Kazada, sürücüler Ömer Kurul, Metin T. ile yolcu konumundaki Arife S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ömer Kurul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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