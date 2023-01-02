Mersin’de görev başındaki kadın doktora darp; 2 gözaltı

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Tuğba Karakaş’ı görev başında darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba Karakaş, bugün poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi. Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği ikili ile sağlık görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.T. ve S.V., iddiaya göre doktor Tuğba Karakaş’ı darbetti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun ‘Beyaz Kod’ bildirimi yapmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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