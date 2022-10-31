Mersin’de ‘göçmen kaçakçılığı’ yapan 2 organizatör gözaltında

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de sığınmacı konumundaki göçmenleri para karşılığı kaçak yollarla Avrupa’ya götürdüğü öne sürülen M.A. ile M.M. gözaltına alındı.

Sığınmacı konumundaki göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için Mersin’deki organizatörlerle para karşılığı anlaşma yaptıklarını saptayan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Organizatörlerin kentteki ve çevre illerden temin ettikleri göçmenleri deniz yoluyla motorlu yatlar, sürat tekneleri ve balıkçı tekneleriyle taşıdıkları öğrenildi. Sığınmacıları yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları belirlenen şüphelilerin, ayrıca düzensiz göçmenlerin kiraladıkları evlerde barınmalarını sağladığını da belirleyen ekipler, merkez Mezitli ilçesinde 1 adresi tespit etti. Adrese yapılan operasyonda, yurt dışına yasa dışı yollardan gönderilmek üzere barınmaları sağlanan 3’ü çocuk, 11 kaçak göçmen yakalandı. Aramada 1 can yeleği, 6 iç lastik, 2 şişirme pompasıyla içi konserve ve su dolu şekilde hazırlanmış çantalar bulundu. Organizatörler M.A. ve M.M. gözaltına alınıp işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)

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