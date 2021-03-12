Ana Sayfa Güncel Haberler Mersin’de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Alper Taşdelen: “Dünyayı kadınlar özgürleştirecek”
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dünyayı kadınların özgürleştireceğini bildirerek, “Yaşamın her alanında kadınların sesinin kısılmak istendiği karanlık bir dönemden geçiyoruz” dedi.
Bursa’da, metro istasyonlarının çatısına GES kuruldu
Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağındaki metro istasyonlarının harcadığı enerjiyi yenilenebilir enerjiden üretmek amacıyla metro istasyonlarının çatısına Güneş Enerji Santrali...
Kadınlar, kendilerini korumak için dövüş sporlarına yöneldi
Arife Defne ARSLAN- Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hem spor yapmak hem de kendilerini korumak isteyen kadınlar, kick boks ve boks kurslarına ilgi gösteriyor. Avukat,...
Burdur’da pandemi kurallarına uymayanları kameralar yakalıyor
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da güvenlik güçleri, maske ve mesafe ihlali yapanları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)...