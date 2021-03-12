Mersin’de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu (2)

FIRTINA ERDEMLİ’Yİ DE VURDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden şiddetli fırtına, ilçede örtü altı üretim yapılan seraları yıktı, ürünlere zarar verdi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, seraları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Şahin, “Dün akşam başlayan ve sabaha kadar devam eden şiddetli fırtına nedeniyle İlçede yoğun olarak örtü altı üretim yapılan Kocahasanlı, Üçtepe ve Merkez mahallelerinde bulunan seralara zarar verdi. Özellikle domates ve salatalık seralarında ciddi boyutta hasarlar oluştu. Erdemli Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin seralarında incelemede bulunduk ve seralarında hasar meydana gelen çiftçilerimize malzeme konusunda yardım edeceğiz. Seralarımız inşallah kısa sürede tamir edilir ve çiftçilerimiz ürünlerini yetiştirir. İnşallah bir daha böyle afet ilçemizde olmaz” dedi.

‘YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ’

Şiddetli fırtına nedeniyle bir dönüm serası tamamen yıkılan Bayram Aslan, “Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden şiddetli fırtına bir dönüm domates seramız tamamen yıkıldı. Yeni diktiğimiz domates fideleri zayi oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),(DHA)

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