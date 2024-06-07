Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin bilişim yoluyla dolandırıldığı şikayeti üzerine teknik ve fiziki takip çalışmaları başlattı. Soruşturmada kripto para piyasası üzerinden yüksek kar vaadiyle kişileri ağlarına düşüren ve son olarak Mersin'de yaşayan kişinin 163 bin TL'sini dolandıran suç şebekesi tespit edildi. Mersin merkezli 9 farklı ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi Operasyonda, şüpheliler yakalandı, adreslerdeki aramalarda da 14 cep telefonu, 11 sim kart, 2 laptop ve 1 hafıza kartına el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA Ajansı