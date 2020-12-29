Mersin’de 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı

İzmir’in akciğeri Kültürpark’dır . Fuar alanı olarak bazı binalarla betona göz kırpılsa da halâ yeşildir. Öyle gözüküyor ki, kimsenin de bu yeşilden vazgeçmeye niyeti yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşmalarından da anlaşılan, yapılaşmaya müsaade edilmeyecek, tescilli yapılar haricinde, yıkılıp yeniden yapılcak binalar yüzde 5’i geçmeyecek.