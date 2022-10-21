Mersin’de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-MERSİN’in Toroslar ilçesinde durdurulan otomobilde 6 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin itirafı sonrası belirlenen adrese yapılan baskında ise 53 ruhsatsız tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün saat 18.00 sıralarında Toroslar ilçesinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçtaki aramasında, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.A., F.Ç. ve F.Y., sorgularında; başka bir adreste çok sayıda silahın bulunduğunu itiraf etti. Ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Buradaki aramada; 53 ruhsatsız tabanca, 12 suikast silahı, 10 otomatik tüfek, 20 şarjör, 26 namlu, 250 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Silahlara el konulurken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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