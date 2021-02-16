Mersin’de 485 litre sahte içki ele geçirildi

Atike CEYAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde sahte içki üretip satmak isteyen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 485 litre sahte içki ele geçirildi.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ürettikleri sahte içkiyi satmaya çalışan iki kişinin olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sahte içki üreticilerinin adresini belirleyerek Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararı ile Uzuncaburç Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır 485 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek damıtma cihazı, düdüklü tencere, rezidans ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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