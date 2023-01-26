Mersin’de 24 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de ev eşyası taşıyan TIR’da yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente TIR’la uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine hareket geçti. Ekipler, plakası tespit edilen TIR’ı takibe aldı. Akdeniz ilçesinde durdurulan ev eşyası yüklü TIR’da narkotik köpeği ‘Brego’ ile arama yapıldı. Aramalarda, fırınlı ocak, koltuk takımı ve bulaşık makinesine gizlenmiş 21 paket halinde toplam 24 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili M.B., M.C.B. ve M.H.A. gözaltına alındı. (DHA)

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