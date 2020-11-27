Mersin’de 21 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Pankreas iltihaplanmasının yani pankreatitin altında en başta safra kesesi taşı ve çamuru geldiğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak “Tüm pankreas iltihaplarının yarısından fazlasında neden safra kesesi taşı ve çamurudur. Safra kesesinde çok sayıda küçük taşı olanlarda pankreatit riski daha yüksektir. Pankreasın akut iltihabında ‘kemer tarzında’ olarak nitelendirdiğimiz ve sırta vuran bir karın ağrısı söz konusudur” dedi.