Mersin’de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı / Ek foto

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Ana Sayfa Güncel Haberler Mersin’de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı / Ek...
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