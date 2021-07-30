Mersin’de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı / Ek foto

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıkan David Keynes hakkında hazırlanan iddianamede, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.