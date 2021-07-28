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Ana Sayfa Güncel Haberler Mersin’de 2 ilçede orman yangını / Ek fotoğraflar
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Adana’da orman yangını (1)
Uğur SELÇİK/ ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık...
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