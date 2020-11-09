Mersin’de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1700 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki ürettiği belirlenen B.E.Ş. gözaltına alındı.

İlçede bir evde sahte içki üretildiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Evde, değişik ebatlarda varil ve bidonlar içinde 1700 litre sahte içki ile 33 paket 100 gramlık maya, 1 litrelik gliserin, 1 litrelik anason, 4 aroma, 18 huni, 26 numune çubuğu, 6 alkol derecesi ölçme aleti, 3 akvaryum motoru ve 22 pastör pipet ele geçirildi.

Sahte içki imal ettiği belirlenen B.E.Ş., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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