Mersin’de, 153 litre sahte içki ele geçirildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de 4 farklı adrese baskın yapan polis ekipleri, 153 litre sahte içki ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki kullanımından kaynaklı ölümler üzerine çalışmalarını sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akdeniz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 4 adrese baskın düzenledi. Ev, iş yeri ve depolardaki aramalarda 153 litre sahte içki ele geçiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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