Mersin’de 10 kilo balina kusmuğu ele geçirildi

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Soner AYDIN/MERSİN,(DHA)-MERSİN’in Mezitli ilçesinde bir eve yapılan baskında 10 kilo 200 gram balina kusmuğu ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, adresine baskın yaptı. İsmi açıklanmayan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, kuru halde 10 kilo 200 gram balina kusmuğu, 103 sikke, 1 heykelcik, 4 yüzük, 4 kolye ve 2 kemer ele geçirildi. Tarihi eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli ise jandarma komutanlığına götürüldü. Balina kusmuğunun kozmetik ve koku sektöründe kullanıldığı belirtildi. (DHA)

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