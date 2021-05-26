Mersin Üniversitesi 35 öğretim üyesi alıyor

Mersin Üniversitesi, 35 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak.Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

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