Mersin’de 01-18 Nisan tarihleri arasında bu yıl 19’uncusu düzenlenecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin (MERFEST) hazırlıkları tamamlandı.

Dünyadan ve Türkiye’den saygın solist ve müzik topluluklarını kentte taşıyan Uluslararası Müzik Festivali, 01 Nisan-18 Nisan tarihleri arasında kentin gözde konser salonları ile tarihi mekanlarında perdelerini 19’uncu kez açıyor.

Başkanlığını Selma Yağcı’nın yaptığı festivalin sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal, sanat danışma kurulu üyeliklerini ise Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı ile Remzi Buharalı yapıyor. Sanat Etkinlikleri Derneği’nin öncülüğünde Kültür Bakanlığı, Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, ABD Ankara Büyükelçiliği, Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Avusturya İstanbul Konsolosluğu, İçel Sanat Kulübü, Mersin Polifonik Korolar Derneği, Mersin Liseliler Derneği ve firmaların destek verdiği festival 18 gün boyunca Mersinlilere müzik ziyafeti yaşatacak.

Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Avusturya, Amerika, Sırbistan, İtalya, Çin, Kıbrıs, Yunanistan ve ülkemizden farklı müzik türlerinden sanatçıların ağırlanacağı festival, Michael Balke yönetiminde Bulgar soprano Alex Penda ile 1 Nisan’da açılış konseri ile start alacak. Programda yerini alan diğer solist ve müzik toplulukları arasında, Hollanda’dan Wishful Singing: Anne Christine Wemekamp, Maria Goetze, Marjolein Verburg, Janneke Vis, Marjolein Stots, Avusturya’dan Beethoven 250 Yılı Konseri ile Stratos Trio, Sırbistan’dan Goran Bregoviç, İtalya’dan 40 Finger ile Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Marco Steffè, Andrea Vittori, Amerika ve Yunanistan’dan 4 Piyano ile Zeynep Üçbaşaran, Cyprian Katsaris, Ammanuel Laziridis, Janis Vakaleris, Amerikalı Latin Caz Topluluğu Buyepongo, Buray, Ezginin Günlüğü, Hasan Gökçe Yorgun, şef Bülent Yüksel yönetiminde Deniz Yıldızları Caz Orkestrası ile Hüsnü Şenlendirici bulunuyor.

12 ETKİNLİK, 3 DALDA ÖDÜL

21’inci Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği ile birlikte toplamda 12 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival; Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü, olmak üzere üç dalda ödüller de dağıtacak. Mersin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini öne çıkarmak amacıyla her yıl düzenlenen beste yarışması ise bu yıldan itibaren iki yılda bir yapılacak. Festival hakkında konuşan MERFEST Başkanı Yağcı, “Festival, 01-18 Nisan tarihleri arasında Mersinlilerle buluşacak. Bir yılı bulan çalışmalar sonucunda yeni bir festivalde daha buluşmanın mutluluğu içindeyiz. Benzerine az rastlanan bir dayanışmayla hayat bulan festivalimizin tüm başarı paydaşlarına Mersinliler adına teşekkür ediyorum. Bu yıl da, dünyanın pek çok yerinden farklı türden müzik yapan saygın müzik toplulukları ve sanatçıları sizlerle buluşturacağız. İlkleri de içinde barındıran programıyla festival, işitsel ve görsel bir şölen sunmak üzere, kentimiz önemli konser salonları ve bazı tarihi mekanlarında sizleri bekliyor” dedi.