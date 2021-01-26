Mersin polisi, bir yılda 308 kilo kokain ele geçirdi

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de polis ekiplerinin son bir yılda düzenlediği operasyonlarda 308 kilo 343 gram kokain, 512 kilo 642 gram esrar, 88 kilo 67 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin faaliyet raporunu paylaştı. Rapora göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 2020 yılında uyuşturucuyla mücadelede başarı sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Raporda, narkotik ekiplerinin geçen yıl 3 bin 269 operasyon düzenlediği, gözaltına alınan 4 bin 511 kişiden 809’unun tutuklandığı açıklandı. Yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 308 kilo 343 gram kokain, 512 kilo 642 gram esrar, 88 kilo 67 gram eroin, 437 bin 500 uyuşturucu hap, 24 kilo 958 gram metamfetamin ve 46 kilo 871 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Raporda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, nüfusu 1 milyondan fazla olan iller arasında 2017, 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi uyuşturucuyla mücadele başarı sıralamasında 2020 yılında da Türkiye birincisi olduğu ifade edildi.

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